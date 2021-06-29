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75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar! Dolandırıcı karı-koca, "Kalp gözümüz açık" diyerek kandırmış - Son Dakika

75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar! Dolandırıcı karı-koca, "Kalp gözümüz açık" diyerek kandırmış

29.06.2021 13:34
75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar! Dolandırıcı karı-koca,

Antalya'da diş ağrısı şikayetiyle kendilerini diş hekimi olarak tanıtan karı-kocaya giden eczacı, çifte oğluyla sorunlarını anlattı. Kalp gözünün açık olduğunu iddia eden çift, eczacıdan para alarak kurban kestiklerini söyledi. Bir süre sonra eczacının eşinin vefat etmesi üzerine Umre'ye gidip merhum eş için dua edeceklerini söyleyen dolandırıcılar eczacıdan toplam 800 bin lira para aldılar. 3 yılın sonunda dolandırıldığını anlayan eczacı mahkemeye başvurdu.

Muratpaşa ilçesinde oturan eczacı O.Y. (75), 3 yıl önce diş sorunu yaşadı. Kendisini diş hekimi olarak tanıtan Yücel Avcı'nın muayenesine giden O.Y., bir yandan tedavisini olurken, diğer yandan küçük oğluyla telefonda tartıştı. Konuşmayı dinleyen Yücel Avcı ve eşi Fatma Avcı, O.Y.'ye bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını aktardı. Bir süre sonra kalp gözlerinin açık olduğunu söyleyen Avcı çifti, O.Y.'ye oğlu ile yaşadığı sorunu ücret karşılığı çözebileceklerini belirtti.

BAŞTA AZ MİKTARDA PARA ALDILAR

Başlangıçta O.Y.'den az miktarda para alan çift, bu parayla Korkuteli ve Elmalı'daki yatırlarda kurban kesip, dua ettiklerini söyledi. O.Y., 2018 yılında eşini kaybedince Yücel- Fatma Avcı çifti, merhum için Umre'ye gideceklerini, tüm dini dua ve vecibeleri yerine getireceklerini söyledi.

UMRE'DE KURBAN KESECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Umrede kurban da keseceklerini belirten çift, bunun karşılığında O.Y.'den 225 bin TL aldı. Eşinin ölümünden dolayı psikolojik sorunlar da yaşayan O.Y.'nin bu durumunu fırsat bilen çift, O.Y.'yi iddiaya göre yaklaşık 800 bin TL dolandırdı. Yaklaşık 3 yılın sonunda dolandırıldığını anlayan O.Y. polise giderek şikayetçi oldu.

SAVCI 15'ER YIL HAPİS İSTEDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yücel- Fatma Avcı çifti hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuksuz sanıkların şikayetçinin eşinin ölümünden dolayı yaşadığı psikolojik durumundan faydalanıp, dini inanç ve duygularını istismar ederek 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri gerekçesiyle 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, sanıkların hükümle birlikte tutuklanmasını istedi. Sanık avukatı savunmasında, özellikle müvekkili Fatma Avcı'nın suçu işlediğine dair delil bulunmadığını belirterek, her iki müvekkil hakkında öncelikle beraat verilmesini, aksi hüküm kurulacak ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti. Mahkeme, sanıklar Yücel ve Fatma Avcı çiftini 'nitelikli dolandırıcılık suçundan' 5'er yıl hapis ve 3 bin TL adli para cezası ile cezalandırdı.

75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar! Dolandırıcı karı-koca, Kalp gözümüz açık diyerek kandırmış

Diş Hekimi, Umre, Kalp, dua, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar! Dolandırıcı karı-koca, 'Kalp gözümüz açık' diyerek kandırmış - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar! Dolandırıcı karı-koca, "Kalp gözümüz açık" diyerek kandırmış - Son Dakika
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