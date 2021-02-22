75 yaşındaki Fatma teyze, yanlışlıkla çöpe attığı para ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor - Son Dakika

75 yaşındaki Fatma teyze, yanlışlıkla çöpe attığı para ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor

22.02.2021 15:27
75 yaşındaki Fatma teyze, yanlışlıkla çöpe attığı para ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor, System.String[]

Sultangazi'de yaşayan 75 yaşındaki Fatma Yoldemir, alışverişe giderken elindeki çöple birlikte içerisinde telefon ve parasının bulunduğu çantasını da çöp konteynerine attı.

Sultangazi'de yaşayan 75 yaşındaki Fatma Yoldemir, alışverişe giderken elindeki çöple birlikte içerisinde telefon ve parasının bulunduğu çantasını da çöp konteynerine attı. Kısa süre sonra çantasını çöpe attığını fark eden yaşlı kadın, çantasındaki telefon ve paranın alındığını fark etti. Çaresiz kadın çöp konteynırının başında parasının ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Esentepe mahallesi 2870/1 sokakta gerçekleşti. 75 yaşındaki Fatma Y. alışveriş yapmak için evden çıktı. Evden çıkarken elindeki çöp poşetiyle birlikte içerisinde telefon ve parasının bulunduğu çantasını yanlışlıkla çöp konteynerine atan kadın, yoluna devam etti. Bir süre sonra çantasını da çöpe attığını anlayan yaşlı kadın, geri döndü. Çöp konteynerinde çantasını bulan kadın, içerisindeki para ve telefonun alındığını fark etti. Çaresiz kadın çöp konteynerinin başında parası ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor.

Yaşananları anlatan 75 yaşındaki Fatma teyze, "Hava güzeldi dışarıya çıktım. Elimde çantam ve çöp poşeti vardı. Konteynerin yanında geldim. Yanlışlıkla çöp poşeti ile birlikte çantamı da çöpe bıraktım. Ardından yürümeye başladım. Biraz ilerledikten sonra elimde çantamın olmadığını fark ettim geri döndüm. Konteyneri kontrol ettiğimde çantamı içi boşaltılmış bir şekilde buldum. İçerisinde market alışveriş yapmaya gideceğim için yanıma aldığım 100 TL param, cep telefonum ve evimin anahtarı vardı hepsini alıp götürmüşler. Burada kağıt toplayan çocuklara sordum, bir kişinin çantadakileri alıp bölgeden uzaklaştığını söylediler" ifadelerini kullandı.

(İHA)

75 yaşındaki Fatma teyze, yanlışlıkla çöpe attığı para ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor
75 yaşındaki Fatma teyze, yanlışlıkla çöpe attığı para ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor

Esentepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 75 yaşındaki Fatma teyze, yanlışlıkla çöpe attığı para ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Internacional taraftarı, Rodinei'nin oynaması için cebinden 133 bin sterlin ödedi Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin hedefindeki Berat Albayrak'ı göklere çıkardı: Kazanımların altında onun imzası var Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı ABD'de soğuktan donarak ölen 11 yaşındaki çocuğun ailesinden elektrik şirketine 700 milyon TL'lik dava 4 çocuk babası iş yerinde canına kıydı, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi Oyuncu Özlem Balcı, öpüşme sahnelerinden dolayı Netflix projesini reddetti 16 yaşındaki genç kız, tabanca ile kendini başından vurdu
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği, Halk Ekmek'i şikayet etti: Fırıncılar için haksız rekabet oluşturuyorlar İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği, Halk Ekmek'i şikayet etti: Fırıncılar için haksız rekabet oluşturuyorlar         
15:04
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan "Tedbirlere uyulmuyor" isyanı: Turuncu listede olmaya devam edersek normalleşemeyiz         
14:56
İstanbulspor, Samsunspor maçında hakem yanlış oyuncuya kart gösterince tekrar için TFF'ye başvurdu İstanbulspor, Samsunspor maçında hakem yanlış oyuncuya kart gösterince tekrar için TFF'ye başvurdu         
14:18
Son Dakika! BM konvoyuna yönelik saldırıda İtalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti büyükelçisi dahil 2 kişi öldü Son Dakika! BM konvoyuna yönelik saldırıda İtalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti büyükelçisi dahil 2 kişi öldü         
14:16
Evinde hayatını kaybeden Serpil Barlas, son yolculuğuna uğurlandı Evinde hayatını kaybeden Serpil Barlas, son yolculuğuna uğurlandı         
13:45
Kendisine borcu olan genç kıza, sevgilisini kullanarak tuzak kurduktan sonra vurup arabadan aşağıya attı Kendisine borcu olan genç kıza, sevgilisini kullanarak tuzak kurduktan sonra vurup arabadan aşağıya attı         
13:06
Bankamatikten çektiği hatalı basım 50 lirayı koleksiyoncular için satışa çıkardı Bankamatikten çektiği hatalı basım 50 lirayı koleksiyoncular için satışa çıkardı         
12:46
HDP'li vekili Gara'da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktı HDP'li vekili Gara'da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktı         
12:19
İtalya'da gördüğü meyve ve sebze kurutma tesisini Niğde'de kurarak yurt dışına açıldı İtalya'da gördüğü meyve ve sebze kurutma tesisini Niğde'de kurarak yurt dışına açıldı         
11:31
Bingöl'deki hain saldırıdan kurtulan askerden Gara iddialarına sert tepki: Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar Bingöl'deki hain saldırıdan kurtulan askerden Gara iddialarına sert tepki: Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar         
10:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
Myanmar'da yönetime el koyan ordu, darbe karşıtı protestocuları Myanmar'da yönetime el koyan ordu, darbe karşıtı protestocuları "ölümcül güç" kullanmakla tehdit etti         
09:07
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı         
19:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 15:37:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 75 yaşındaki Fatma teyze, yanlışlıkla çöpe attığı para ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei