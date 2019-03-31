Son Dakika Haberleri: 75 Yaşındaki Kadın Sedyede Oy Kullandı

75 Yaşındaki Kadın Sedyede Oy Kullandı

31 dakika önce

75 yaşındaki kadın sedyede oy kullandıKIRKLARELİ - Kırklareli Karakoç köyündeki 75 yaşındaki Rabiye Durdan ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı okula götürüldü.

75 Yaşındaki Kadın Sedyede Oy Kullandı, System.String[]
75 yaşındaki kadın sedyede oy kullandı

KIRKLARELİ - Kırklareli Karakoç köyündeki 75 yaşındaki Rabiye Durdan ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı okula götürüldü.
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü' ne bağlı Evde Sağlık hizmetleri ekipleri, kentte bulunan evden çıkamayan ve hastanede bulunan hastaları oy kullanmak üzere sandık başına götürdü.
Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan yatalak hastası olan Durdan ambulansla Karakoç Köyü İlköğretim Okulu' na götürüldü. Vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla 1125 numaralı sandığa götürülen Durdan sedye üzerinde oy kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:40 Kaynak: İHA

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