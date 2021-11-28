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75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor

28.11.2021 17:32

- 75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor Rize'de 52 yıl önce çıraklıkla başlayıp şimdi soba ustası olan 75 yaşındaki Nuri Kaba unutulmaya yüz tutmuş mesleği ile geçimini sağlıyor.

- 75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor

RİZE - Rize'de 52 yıl önce çıraklıkla başlayıp şimdi soba ustası olan 75 yaşındaki Nuri Kaba unutulmaya yüz tutmuş mesleği ile geçimini sağlıyor.

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Nuri Kaba, çocuk yaşlarda gittiği Kuran-ı Kerim Kursu'ndaki hocasının "Kendine bir meslek edin" demesi üzerine meslek arayışı içerisine girdi. Çırağa ihtiyacı olan soba ustası Kaptan Ahmet olarak tanınan Ahmet Balcı ile çocuk yaşındayken tanışan Kaba'nın hayatı değişti. Sobacılık üzerine ustasından öğrendikleriyle önce kalfa sonra usta olan Kaba yaklaşık 52 yıldır el emeği mesleği olan sobacılık ile geçiniyor. Hayatta olan 107 yaşındaki annesi ve hasta eşi ile birlikte yaşayan Kaba, geçimini ortalama 50 metrekarelik atölyede yaptığı soba ve ek demir işleri ile sağlıyor. Güneysu'nun son soba ustası olarak bilinen Nuri Kaba, aynı zamanda ilçede herkesin gönlünde yer etmiş, o nedenle ise 'Gülümüz' diye adlandırılıyor.

Mesleğinin devam etmesini isteyen Nuri Kaba, yanına gelen hiçbir gencin çalışmadan işi bıraktığından dert yanarken, mesleğin yok olmaya yüz tutmasından da derin bir üzüntü duyuyor. Kaba "Çıraklık dahil 52 senedir bu mesleği devam ettiriyorum. Medrese de okurken başaramayınca hocam da bana 'En azından kendine bir meslek edin. En güzeli okumak ama okumanın sonrasında meslek geliyor. Bir mesleğin olsun insanlara o şekilde hizmet et kendi ihtiyacını görürsün' dedi. ve hocamın yardımı ile ustamın yanında çırak olarak başladım. 5 sene çıraklık yaptım ondan sonra kendi işimizi Allah bize nasip etti. Hala daha bu işi devam ettiriyorum" dedi.

Kendinden sonra mesleğini devam ettirebilecek kimse olmadığı için üzgün olduğunu dile getiren Kaba "Yanımda çok elemanlar çalıştı. 3 tanesi çalıştı biraz daha sonrasında bıraktılar. Başka işlere döndüler. Bu işi devam ettirecek şu anda kimse yok. Yanımda çalışan, kendi zürriyetimden de yok. Gençlerden de gelip öğrenen yok. Bu yüzden benden sonra kim yapar bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"İlçemizin gülü"

Güneysu Öğretmen Evi Müdürü olarak görev yapan Kadir Tarakçı da Nuri Kaba'nın hoş sohbeti nedeniyle herkesi kendine hayran bıraktığını dile getirerek "Nuri amcamız bizim gülümüz, çiçeğimiz. Gün içerisinde benim işyeri güzergahında olduğu için çok kez dükkanının önünden geçiyorum. Hep kendisine demişimdir bunu. Nuri amcaya selam verdiğim zaman ve Nuri amca selamıma karşılık verdiği zaman dua almış hissediyorum. O açıdan hakikaten Güneysu içinde bizim içinde Nuri amcamız bir gül çiçek gibi. Hoş sohbeti ile muhabbeti ile çok iyi birisi. Hatta birçok kez bilgisiyle bizi aydınlatan özellikle dini açıdan bize hoş sohbetleri vardır. Allah kendisinden razı olsun uzun ömürler versin, sağlık sıhhat versin inşallah" diye konuştu.

75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor
75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor
75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor
75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Kuran-ı Kerim, Ahmet Balcı, Güneysu, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
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