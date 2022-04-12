75 yaşındaki yolcuyu darbettiği öne sürülen İETT şoförü tutuklandı - Son Dakika
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75 yaşındaki yolcuyu darbettiği öne sürülen İETT şoförü tutuklandı

12.04.2022 17:38
75 yaşındaki yolcuyu darbettiği öne sürülen İETT şoförü tutuklandı

İstanbul Fatih'te tartıştığı 75 yaşındaki Kadir Şahin'i darbederek bayılttığı iddiasıyla gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Alaaddin M. tutuklandı.

İstanbul Fatih'te tartıştığı 75 yaşındaki Kadir Şahin'i darbederek bayılttığı iddiasıyla gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Alaaddin M. tutuklandı.

Kocamustafapaşa Mahallesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, dün akşam Esenler'deki evine gitmek için Fındıkzade durağından 33Y Eminönü-Yüzyıl otobüsüne bindi.

Otobüs şoförünün aracın arkasına doğru ilerlemesini istemesi üzerine Şahin ile sürücü Alaaddin M. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada darbedilen Şahin, otobüste bayıldı. Diğer yolcuların müdahale ettiği Şahin, daha sonra darp raporu alıp polis merkezine başvurarak sürücüden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Alaaddin M, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturma savcılığının nöbetçi hakimliğe sevk ettiği şüpheli, buradaki ifadesinde İETT şoförü olduğunu söyledi.

Elinde pet şişe olduğunu, müştekinin şişeyi fırlatmaya kalktığını bu sırada elinin, müştekinin burnuna çarptığını belirten Alaaddin M, "Burnunda sanırım yara varmış. Karşı tarafın özrünü görmedim, özürlü değildi. Ona vurmadım, elimi dahi kaldırmadım. Karşı taraf babama ağır ithamlarda bulundu. Şahıs araçta bayılmadı, dışarıda bayıldı. Ben de sonradan pişman oldum. Serbest bırakılmak istiyorum." dedi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Fatih'te yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı Fatih'te yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı 74 YAŞINDAKİ YOLCUYU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI 74 YAŞINDAKİ YOLCUYU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kadir Şahin, İstanbul, Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 75 yaşındaki yolcuyu darbettiği öne sürülen İETT şoförü tutuklandı - Son Dakika


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