Üye Girişi
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz - Son Dakika

75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz

18.06.2021 17:21
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz, System.String[]

Kocaeli'de 20 yıl önce 3 kişinin öldürülmesi olayında parmağı olduğu iddiasıyla yargılanan suç örgütü lideri Hadi Özcan'ın duruşması bugün görüldü. Duruşma sonucunda 75 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyan Hadi Özcan mahkeme başkanına hitaben, "Yapmayın pişman olursunuz, ben bu suçu işlemedim. Vicdan azabı çekersiniz" dedi.

Yeraltı dünyasında adı geçen ve dönemin kara kutusu olarak bilinen mafya babası Hadi Özcan, 1994 yılında Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer'in öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Yurtdışında olan ve 2020 yılında yakalanan Hadi Özcan'ın duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrardan görüldü.

"BİR TEK REŞAT YÜKSEL'İ ÖLDÜRDÜM"

Görülen duruşmaya sanık avukatları, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan Hadi Özcan ve 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Zafer Yanık katıldı. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hadi Özcan, "Ben hayatımda bir tek Reşat Yüksel'i öldürdüm. Reşat benim çocukluk arkadaşımdı. Ben ne maktulleri ne de failleri tanıyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dedi.

75 YIL CEZA ALDI, HAKİME SİTEM ETTİ

Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerinin ardından Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer'i öldüren Zafer Yanık ve maktullerin öldürülmesini azmettiren Hadi Özcan hakkında ayrı ayrı 75'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezayı duyan Hadi Özcan, mahkeme başkanına hitaben "Yapmayın pişman olursunuz, ben bu suçu işlemedim. Vicdan azabı çekersiniz" dedi.

75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz

Mahkeme, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı 17:24 İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı 17:05 Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek 16:15 A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun 15:42 Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş 15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı 14:48 Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek 14:19 Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek

Son Dakika Haberleri
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
17:05 Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı
16:53 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
16:34 Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık
16:19 Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi
16:14 A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek
16:05 Şiddetli yağışın ardından Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Ekipler olay yerine geldi
15:48 Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını         
17:26
Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti         
17:12
Savcılık takipsizlik kararı çıkardı, hakkını havada aradı! Paramotor'a Savcılık takipsizlik kararı çıkardı, hakkını havada aradı! Paramotor'a "Dolandırıldım, hakkımı arıyorum" yazdı         
17:00
Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi         
16:20
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı         
15:49
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı         
15:01
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 17:33:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement