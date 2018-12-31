75 Yıl Cezası Olan Adam Yakalanınca Böyle Poz Verdi
1 saat önce
75 yıl cezası olan adam yakalanınca böyle poz verdi 15 ayrı suçtan 75 yıl cezası olan adam tutuklanarak cezaevine gönderildiKAYSERİ - Ülke genelinde 15 ayrı nitelikli yağma suçundan 75 yıl hapis cezası ile aranan 71 yaşındaki şüpheli, kullandığı sahte kimlik ile Kayseri'de yakalandı.
75 yıl cezası olan adam yakalanınca böyle poz verdi
15 ayrı suçtan 75 yıl cezası olan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi
KAYSERİ - Ülke genelinde 15 ayrı nitelikli yağma suçundan 75 yıl hapis cezası ile aranan 71 yaşındaki şüpheli, kullandığı sahte kimlik ile Kayseri
'de yakalandı. Şüpheli, cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında 15 ayrı nitelikli yağma suçundan toplam 75 yıl hapis cezasıyla ülke genelinde aranan 71 yaşındaki K.Y.'nin Kayseri ilinde olduğu tespit edildi.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanabilmesi için yapılan uzun süreli ve detaylı çalışmalar neticesinde şüpheli K.Y. yapılan operasyon ile yakalandı.
Şüpheli K.Y.'nin kullanmakta olduğu sahte kimlik ile birlikte yakalandığı ortaya çıkarken, şüpheli polis ekiplerince cezaevine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:49 Kaynak: İHA
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