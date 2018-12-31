Son Dakika Haberleri: 75 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Sahte Kimlikle Yakalandı

75 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Sahte Kimlikle Yakalandı

1 saat önce

Ülke genelinde 15 ayrı nitelikli yağma suçundan 75 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, kullandığı sahte kimlikle Kayseri'de yakalandı.

75 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Sahte Kimlikle Yakalandı, System.String[]
Ülke genelinde 15 ayrı nitelikli yağma suçundan 75 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, kullandığı sahte kimlikle Kayseri'de yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında 15 ayrı nitelikli yağma suçundan toplam 75 yıl hapis cezasıyla ülke genelinde aranan 71 yaşındaki K.Y.'nin Kayseri ilinde olduğu tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanabilmesi için yapılan uzun süreli ve detaylı çalışmalar neticesinde şüpheli K.Y. yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli K.Y.'nin kullanmakta olduğu sahte kimlik ile birlikte yakalandığı ortaya çıkarken, şüpheli polis ekiplerince cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:43 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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