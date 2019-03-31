Son Dakika Haberleri: 75. Yıl Huzurevi Sakinleri Oyunu Kullandı

75. Yıl Huzurevi Sakinleri Oyunu Kullandı

1 saat önce

- Huzurevi sakinlerinin oyunu kullanması Röportajlar ANKARA - 75. Yıl Huzurevi sakinleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını konakladıkları huzurevinde kullandı.

- Huzurevi sakinlerinin oyunu kullanması
Röportajlar ANKARA - 75. Yıl Huzurevi sakinleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını konakladıkları huzurevinde kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:49 Kaynak: AA

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