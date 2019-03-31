75. Yıl Huzurevi Sakinleri Oyunu Kullandı
1 saat önce
- Huzurevi sakinlerinin oyunu kullanması Röportajlar ANKARA - 75. Yıl Huzurevi sakinleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını konakladıkları huzurevinde kullandı.
- Huzurevi sakinlerinin oyunu kullanması
Röportajlar ANKARA - 75. Yıl Huzurevi sakinleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını konakladıkları huzurevinde kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:49 Kaynak: AA
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