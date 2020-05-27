75 yıl sonra içme suyuyla tanıştılar - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan İncircik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların 75 yıllık içme suyu hasreti Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla sona erdi. Bugüne kadar içme suyu şebekesi bulunmayan Ovacık halkı döşenen içme suyu şebekesi sayesinde kuyu suyundan kurtulup musluk suyuna kavuşmanın sevincini yaşadı.



Kumluca'da bulunan İncircik Mahallesi Ovacık mevkiindeki vatandaşların su çilesini bitirmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bölgeye yeni bir hat çekerek içme suyu ulaştırdı. Döşenen 600 metrelik boru hattı sayesinde ömürleri boyunca evlerinde hiç musluk suyu kullanamamış olan vatandaşlar sağlıklı ve temiz suya kavuştu.



75 yıl sonra içme suyuna kavuştular



Evlerine kadar gelen içme suyunun sevincini yaşayan ve duydukları memnuniyeti ifade eden İncircik Mahallesi Muhtarı Galip Karakuş, "Babam 75 yıldır su görmedi, kurtlu kuyu suyu içiyorduk. Temiz suya kavuştuk" şeklinde konuştu. - ANTALYA