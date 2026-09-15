75 yıllık devlet kurum için çarpıcı iddia: Fiilen tasfiye edilecek - Son Dakika
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75 yıllık devlet kurum için çarpıcı iddia: Fiilen tasfiye edilecek

75 yıllık devlet kurum için çarpıcı iddia: Fiilen tasfiye edilecek
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, planlanan köprü ve otoyol özelleştirmelerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'deki otoyolların yüzde 90'ının özel şirketler tarafından işletileceğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, devletin payının yüzde 60'tan yüzde 10'a gerileyeceğini savunarak Karayolları Genel Müdürlüğünü imha ederek vatandaşı özel şirketlerin zorunlu müşterisi haline getireceğini iddia etti.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, planlanan köprü ve otoyol özelleştirmelerinin hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'deki otoyol ağının yüzde 90'ının özel şirketlerin kontrolüne geçeceğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, bu adımın 75 yıllık Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) fiilen tasfiyesi anlamına geleceğini savundu.

İŞLETME ORANLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili istatistikleri paylaşan Yavuzyılmaz, Türkiye'deki bağlantı yolları dahil toplam otoyol uzunluğunun 3 bin 796 kilometre olduğunu belirtti. Mevcut tabloda bu yolların yüzde 60'ına denk gelen 2 bin 282 kilometresinin devlet tarafından, yüzde 40'ını oluşturan 1514 kilometresinin ise Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle özel şirketler tarafından işletildiğini aktardı. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı verilere göre, planlanan özelleştirmelerin gerçekleşmesi halinde devletin işleteceği kısım 359 kilometreye (yüzde 10) düşerken, özel şirketlerin payı 3 bin 437 kilometreye (yüzde 90) çıkacak.

"KGM ÇÖKERTİLECEK, GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM GELECEK"

Söz konusu özelleştirme planını eleştiren milletvekili, bu durumun Karayolları Genel Müdürlüğünü imha ederek vatandaşı özel şirketlerin zorunlu müşterisi haline getireceğini iddia etti. Kurulacak otoyol tekelleriyle araç geçiş ücretlerine yüksek zamlar yapılacağını öne süren Yavuzyılmaz, kurum bünyesindeki binlerce işçi ve memurun da süreç nedeniyle kurum dışına itileceğini savundu. Yavuzyılmaz, hükümetin özelleştirme planlarının derhal iptal edilmesi çağrısında bulundu.

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Son Dakika Gündem 75 yıllık devlet kurum için çarpıcı iddia: Fiilen tasfiye edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • levent ayar levent ayar:
    DOĞRU BİR KARAR RARAYOLUN DA ÇALIŞAN ALTIĞI PARAYI PROF ALAMIYOR BİR DE DEVLET DE KAPAK ATAN ÇALIŞMIYOR 1 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    Yakışır bu millet en kötüsünü hal ediyor 1 0 Yanıtla
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    yakında bizi satmasınlar ?? 0 0 Yanıtla
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