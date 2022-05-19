750 BALYA SAMANI YANAN ÇİFTÇİDEN TEPKİ - Son Dakika
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750 BALYA SAMANI YANAN ÇİFTÇİDEN TEPKİ

19.05.2022 11:02

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde trafodan çıkan yangında bir çiftçiye ait yaklaşık 750 saman balyası yandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde trafodan çıkan yangında bir çiftçiye ait yaklaşık 750 saman balyası yandı.

Samanları yanan çiftçi ise geç kaldığı gerekçesiyle itfaiyeye tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi 61 sokak üzerinde bulunan bir hayvan üreticisine ait saman balyaları, yanı başındaki elektrik trafosunda meydana gelen kısa devre sonrası alev aldı. Alev topuna dönen balyaları gören mahalleli korkuya kapılırken samanların sahibi Kadir Özgün itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiyenin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgede bulunan nar bahçesindeki ağaçların bir kısmı da zarar gördü. 750 balya samanının itfaiye geç kaldığı için yandığını ileri süren Kadir Özgün, itfaiye çalışanlarına tepki gösterdi.

750 BALYA SAMANI YANAN ÇİFTÇİDEN TEPKİ
750 BALYA SAMANI YANAN ÇİFTÇİDEN TEPKİ
750 BALYA SAMANI YANAN ÇİFTÇİDEN TEPKİ
750 BALYA SAMANI YANAN ÇİFTÇİDEN TEPKİ

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Kaynak: DHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Döşemealtı, Antalya, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 750 BALYA SAMANI YANAN ÇİFTÇİDEN TEPKİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 750 BALYA SAMANI YANAN ÇİFTÇİDEN TEPKİ - Son Dakika
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