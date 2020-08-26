750 bin liralık çek ve döviz bulunan çelik kasayı taşıyamayınca sürüklemişler - Son Dakika

BURSA'da, girdikleri iş yerinden içinde 750 bin lira değerinde çek ve bir miktar döviz bulunan çelik kasayı çalan 3 hırsız, yakalandı. Hırsızların, taşıyamadıkları çelik kasayı sürükleyerek çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ağustos'ta merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işiyle uğraşan E.H., sabah iş yerine geldiğinde içinde 750 bin lira değerinde çek, 6 bin 100 dolar, 300 euro ve 250 poundun olduğu çelik kasanın yerinde olmadığını fark etti. Çekmeceleri kontrol eden E.H., çekmecedeki 3 bin liranın da olmadığını görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyince 2 kişinin kasayı sürükleyerek çaldığını ve dışarıda kendilerini bekleyen gözcülerinin de yardımıyla otomobille kaçtıklarını gördü.