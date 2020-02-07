750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor - Son Dakika

750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak 750 engelli öğretmen ataması için başvurular bugün sona erecek.

750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak 750 engelli öğretmen ataması için başvurular bugün sona erecek.

Adaylar, başvuru için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan formu doldurulacak.

Başvuru formu ile istenen belgeler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylattırılacak. Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerine açılan il milli eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 tercihte bulunabilecek.

750 engelli öğretmen ataması 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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