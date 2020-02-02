750 engelli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 750 engelli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor - Son Dakika

750 engelli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen ataması için başvurular yarından itibaren 7 Şubat'a kadar alınacak.

750 engelli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen ataması için başvurular yarından itibaren 7 Şubat'a kadar alınacak.

MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, engelli öğretmen ataması başvuruları için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak.

Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerine açılan il milli eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 tercihte bulunabilecek.

750 engelli öğretmen ataması için başvurular yarından itibaren 7 Şubat'a kadar alınacak ve 11 Şubat'ta atamalar yapılacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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