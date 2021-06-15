750 fidan toprakla buluştu! - Son Dakika

"Ağaç bırakabileceğimiz en güzel mirastır" düşüncesiyle hareket eden Çevre Koruma Dergisi, Lüleburgaz Belediyesi ile birlikte fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

TOKİ mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinde 750 adet Toros Sediri toprakla buluştu. TOKİ'deki ağaçsız alana dikilen fidanlar, ileride Lüleburgazlıların gölgesinde dinlenebileceği küçük bir orman haline gelecek. Öte yandan etkinlik sonunda Çevre Koruma Dergisi tarafından Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli adına ve Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel'e plaket verildi.