750 kişilik Gençlik Orkestrası ilk konserini verdi - Son Dakika
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750 kişilik Gençlik Orkestrası ilk konserini verdi

11.06.2022 13:48
750 kişilik Gençlik Orkestrası ilk konserini verdi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Hizmet Vakfınca başlatılan "Bin Enstrüman Bin Umut" projesi kapsamında 750 genç konserde sahne aldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Hizmet Vakfınca başlatılan "Bin Enstrüman Bin Umut" projesi kapsamında 750 genç konserde sahne aldı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan Gençlik Orkestrası, Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde müzikseverlerle bir araya geldi.

Konsere, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu katıldı.

Aydınoğlu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Çok heyecan duyduğumuz bu projeye, 2019-2020 eğitim döneminde bin enstrümanla başladık. Projemiz başarılı yürüyünce sayıyı 1150'ye çıkardık. Müzik aletlerinin öğrencilerle buluşması için Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da 30'u aşkın okul belirledi. Biz bu okullarda okuyan öğrencilere keman, gitar ve az miktarda da farklı müzik aletleri hediye ettik. Şimdi onlar ilk konserlerinde, ulusal ve uluslararası olmak üzere 12 şarkıyı icra edecekler. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' sözünden yola çıkarak çocuklarımızı müzik aletleriyle tanıştırmak ve onların bugün bu müzik aletlerini çalan sanatçılara dönüşmeleri muazzam bir mutluluk. Önümüzdeki eğitim döneminde öğrenci sayımızı 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz."

Öğrencilerin sadece eğitim hayatlarında değil, sosyal hayatlarında da başarıyı sağlayabilmeleri adına çalışmalar yürüten Gönüllü Hizmet Vakfı, 2019'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği çocukları gitar, keman ve diğer müzik aletleriyle buluşturdu.

Proje kapsamında hayatlarında ilk kez bir enstrüman kullanacak ya da maddi yetersizlikler nedeniyle enstrüman alamayan öğrencilere ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığının İstanbul'da tespit ettiği 30'u aşkın ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 1150 öğrenciye, 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda 700 keman, 300 gitar ve 150 farklı müzik aleti teslim edildi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İstanbul, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 750 kişilik Gençlik Orkestrası ilk konserini verdi - Son Dakika

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