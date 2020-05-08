750 koli erzak paketi dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 750 koli erzak paketi dağıtıldı - Son Dakika

750 koli erzak paketi dağıtıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Emet Belediye meclisi tarafından alınan kararlarla, pandemi salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak dağıtımı, dezenfekte ve maske dağıtımının aralıksız sürdüğü belirtildi.

750 koli erzak paketi dağıtıldı, System.String[]

Kütahya'nın Emet Belediye meclisi tarafından alınan kararlarla, pandemi salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak dağıtımı, dezenfekte ve maske dağıtımının aralıksız sürdüğü belirtildi.


Pandemi ile mücadelede alınan ve uygulanan etkin kararlar neticesinde ilçede olumsuz vaka yaşanmamasının kurum olarak kendilerinin moral ve motivasyonunu olumlu etkilediğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Halkımızın duyarlılığı, kurallara riayeti ilçemizin salgınla mücadele başarı bir süreç yaşamasına sebep oluyor. Herkesten Allah razı olsun. Vatandaşlarımız kişisel tedbirleri elden bırakmadan ve sosyal izolasyon adına evlerinde kalmaya devam etsinler. Bizler tüm ekiplerimizle sahadayız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sürekli destek veriyoruz. Vermeyede devam edeceğiz. 15. Ramazan günü yerel Heyman günü için çocuklarımızada bir sürpriz hazırladık. Pandemi salgını ile mücadele halk sağlığı için dezenfekte çalışmaları yanında, sosyal belediyecilik anlayışı gereği hazırlanan projeler ile halka maddi ve manevi destek olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 750 koli gida yardımı yapıldı. Bundan sonrada devam edeceğiz" dedi.


Bunun yanında olağanüstü toplanan Emet Belediye Meclisi, su ücretlerinde yüzde 50 indirime gitmişti. Her ay 10 ton suya kadar yüzde 50 uygulanacak indirimli su satışları başlarken, Emet Belediyesi ilçede her eve boren dezenfekte ürünü yanında temin ettiği 12 bin maskeyi de halka dağıtıma hazırlanıyor. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:55 Kaynak: İHA


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