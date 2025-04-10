750 Milyon TL'lik İhraç Başarıyla Sonuçlandı: - Son Dakika
Üye Girişi
Finans

750 Milyon TL'lik İhraç Başarıyla Sonuçlandı:

750 Milyon TL\'lik İhraç Başarıyla Sonuçlandı:

Golden Global Yatırım Bankası Kira Sertifikasına Yükse

10.04.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Golden Global Yatırım Bankası, küresel piyasalarda yakın zamanda yaşanan dalgalanmalara rağmen 750 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı. Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5 milyar TL ihraç tavanı kapsamında gerçekleşen kira sertifikası ihracına 2 katına yakın talep geldi.

Golden Global Yatırım Bankası etkin bir bilanço yönetimi, müşterilere özel çözümleri ve sağlam iş stratejisiyle yerel ve uluslararası piyasalarda paydaşlarına artı değer oluşturarak, istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Sunduğu faizsiz finans ürün ve hizmetleriyle yatırım bankacılığında fark oluşturan Golden Global Yatırım Bankası, 750 milyon TL'lik kira sertifikası ihracını yatırımcılardan gelen yüksek talep sonrasında başarıyla tamamladı.

Kira Sertifikası İhracına Yüksek Talep

Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter, "Golden Global Yatırım Bankası olarak, faizsiz finans prensipleri çerçevesinde sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlama vizyonuyla, kira sertifikası ihraçlarında düzenli ve istikrarlı büyüyerek piyasada kalıcı olduğumuzu gösterdik. 2024 yılında TL cinsinden 1,5 milyar TL ihraç tavanı kapsamında üç kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Aynı zamanda uluslararası sukuk programı çerçevesinde ABD doları ve avro cinsinde sukuk ihraçlarımız toplamda 6 milyar TL eş değerinde bir hacme ulaştı. 2025 yılında da yabancı para cinsinde 30 milyon avro ile başlayan ilk işlemimiz sonrasında 750 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracımızı yüksek bir yatırımcı talebiyle ve başarıyla tamamladık" açıklamasında bulundu.

Yavuz Yeter, Golden Global Yatırım Bankası'nın uluslararası iş birliklerine de dikkat çekerek, "Ayrıca IILM Sukuk Programı'nda Piyasa Yapıcı bankalardan biri olarak önemli bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliği, bankamızın uluslararası faizsiz finans piyasalarındaki etkinliğini ve itibarını pekiştirmektedir" ifadelerini kullandı.

Golden Global Yatırım Bankası'nın iştiraki Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden gerçekleştirdiği 750 milyon TL tutarındaki, %45 basit yıllık getiri sunan, 112 gün vadeli kira sertifikası ihracına yurt içinden nitelikli yatırımcılar katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans 750 Milyon TL'lik İhraç Başarıyla Sonuçlandı: - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
21:04 ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:28 Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
20:22 Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 15:31:41. #7.12#
SON DAKİKA: 750 Milyon TL'lik İhraç Başarıyla Sonuçlandı: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement