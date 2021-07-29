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750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek - Son Dakika

750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek

29.07.2021 17:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla UKOME toplantısında reddedilirken 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülme teklifi ise oy birliğiyle kabul gördü. Durumu Twitter'dan duyuran İmamoğlu, "İstanbul'a hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Temmuz ayı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda yapıldı. İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi görüşüldü. İBB'nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedildi.

750 MİNİBÜS VE 250 DOLMUŞUN TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KABUL EDİLDİ

Öte yandan 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülme teklifi oy birliğiyle kabul edildi. İmamoğlu, konuyla alakalı Twitter'dan paylaştığı gönderisinde şunları ifade etti:

"İstanbulluların ve şoför esnafının sorunlarının çözümüne yönelik UKOME'ye sunduğumuz 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüşümünü içeren teklif kabul edilmiştir. İstanbul'a hayırlı olsun."

UKOME toplantısında İBB'nin bin yeni taksi teklifi reddedildi

"5 BİN TAKSİ İHTİYACI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

İmamoğlu taksi talebiyle ilgili, "Israrla ve inatla tekrar etmeye devam edeceğim ki, düzenlediğimiz, ölçtüğümüz, biçtiğimiz, tasarladığımız ve 5 bin taksi ihtiyacı olduğunu bildiğimiz bu şehirde, bunu İBB layıkıyla da işletebilir. Bu bir regülasyon görevi oluşturur. Bu sistem diğer taksileri de bu sisteme çeker ve onları da sisteme katar. Hiçbir zaman esnafta, şoförde, taksi plaka sahibi de mağdur olmaz. Bu sayede herkes kazanır" dedi.

"İSTANBUL'DA TAKSİ SAYISI YETERLİ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporuna göre İstanbul'da taksi sayısının yeterli olduğunu belirterek, "İstanbul'da bazı saatlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere, metro, metrobüs, raylı sistemler, minibüsler ve halk otobüslerinde yolcu yığılmaları başladığı zaman paralel olarak taksi taşımacılığı talep edenlerde de yığılma oluyor. Sabah saatlerinde nasıl metroya metrobüse, tramvaya İstanbul halkı binmekte zorlanıyorsa aynı oranda da taksiye bir yoğunluk oluyor. Bırakın bin taksiyi 40 bin taksiyi hizmete alsanız o saatlerde halkın o ihtiyacına cevap veremezsiniz" sözleriyle yeni taksi alımına gerek olmadığını ifade etti.

750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek

istanbul büyükşehir belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek - Son Dakika


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