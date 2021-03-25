UKOME, MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞÜMÜNÜ 6. KEZ REDDETTİ - Son Dakika

İSTANBUL'da Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 750 minibüs ve 250 dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi 6. kez alt komisyona gönderildi.

Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Aksu'nun başkanlığında yapılan toplantıda, minibüs ve taksi dolmuşların, taksiye dönüştürülmesi maddesinin hukuki olup olmadığı tartışıldı. Daha önce 5 kez reddedilen ve alt komisyonlara gönderilen maddeyle ilgili İBB yetkilileri tarafından sunum yapıldı. Karar oylanmadan önce başta İstanbul'un çeşitli semtlerinden gelen minibüsçü ve taksi dernek ile oda başkanları düşüncelerini açıkladıktan sonra komisyonda yapılan oylama sonucu 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülme maddesi alt komisyona gönderildi.

TAKSİCİ ESNAFIMIZIN EMEĞİ GÖRÜLMÜYOR

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu söz alarak yaptığı konuşmada, "Hukuken hiçbir dayanağı olmayan bu uygulamanın daha önce Türkiye'de bir emsali de yok. Sürekli bu konunun gündeme gelmesinden dolayı ne yapılmaya çalışıldığını anlamış değilim. Kısaca bu dönüşüm teklifi kanuna ve haklara aykırıdır. Taksici esnafımızın emeği görülmemektedir" dedi. Aksu, bunun hukuken de yanlış olduğunu söyledi.

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