750 saatte 1 milyon kibritle roket yaptı - Son Dakika

750 saatte 1 milyon kibritle roket yaptı

Cemre DURMUŞ, (DHA)- Bir YouTuber 1 milyon kibrit kullanarak roket yaptı. Kanalında paylaştığı roketin ateşlenme anına ait görüntüler ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü

Bir YouTuber, 1 milyon kibriti daire olarak kesilen kartonlara yapıştırıcı ile yapıştırdı. Üst üste yerleştirilen kartonların içerisine de roket için bir yanma odası oluşturdu. Kibritlerin ucunda fosfordan oluşan kısım toz haline getirilerek roket için yakıt olarak kullanıldı ve roketin yanma odasına dolduruldu. Paylaşılan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, tüm bu işlemlerin yaklaşık 750 saat sürdüğü belirtildi.

Roketin ateşlendiği sırada zincirleme reaksiyonla kibritlerin yanması ve roketin yükseliş anı saniye saniye kameralarca kaydedildi. YouTuber daha sonra bu görüntüleri Technical Tech Tube adlı kanalında paylaştı.