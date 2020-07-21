750 yıllık gök bilim medresesinin restorasyonu 3 yılda tamamlanacak - Son Dakika

750 yıllık gök bilim medresesinin restorasyonu 3 yılda tamamlanacak

Anadolu Selçuklu döneminde gök bilim medresesi olarak kullanılan ve günümüzde cami olarak hizmet veren 750 yıllık Kırşehir Cacabey Camisi, oluşturulacak bilimsel kurulun tavsiyeleri doğrultusunda 3 yılda restore edilerek hizmete açılacak.

750 yıllık gök bilim medresesinin restorasyonu 3 yılda tamamlanacak, System.String[]

Anadolu Selçuklu döneminde gök bilim medresesi olarak kullanılan ve günümüzde cami olarak hizmet veren 750 yıllık Kırşehir Cacabey Camisi, oluşturulacak bilimsel kurulun tavsiyeleri doğrultusunda 3 yılda restore edilerek hizmete açılacak.

Geçen yıl başlanan çalışmalarla geçici üst örtü ve raspa yapımı gerçekleştirilerek caminin çatıdan su alması önlendi. Çatıya geçici örtü yapılması dolayısıyla üst örtü kaldırıldı ve kurumaya bırakıldı. İç kısımlar ve tabanda raspa çalışması yapılarak alttan su alması engellendi.

Tavan ve tabandan su almasının önüne geçilmesinin ardından restorasyon çalışması için ihale süreci başlatıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selçuklu Devleti döneminden bugüne kadar gelen en önemli tarihi eserlerden olan Cacabey Camisi'nin, taban ve tavanından su alması nedeniyle onarım ve restorasyon çalışması başlatıldığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan çalışmalarla taban ve tavandan su alma sorununun çözümlendiğini vurgulayan Akın, "Önce üst örtü ve ve raspa çalışmasıyla ilgili bir ihale gerçekleştirildi, arkasından proje ihalesi yapıldı. Ondan sonra da restorasyon ihalesine çıkılacak." dedi.

İkinci aşamanın caminin restorasyonu olduğunu belirten Akın, 2021 yılı şubat ayına kadar restorasyonla ilgili projenin hayata geçirileceğini ve koruma kurulunun izninin ardından çalışma başlatılacağını ifade etti.

Restorasyon 3 yıl sürecek

Restorasyon ile tarihi eserin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasının hedeflendiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Planlandığı şekilde giderse restorasyonun 3 yıllık sürede tamamlanması öngörülüyor. Bu eser, restorasyonu yapıldıktan sonra çok daha kullanılışlı hale gelecek. Üstten ve altından su alıyordu. Bunlar ortadan kaldırılacak. Bu tarihi eserin uzun yıllar hayatiyetini devam ettirmesinin önü açılmış olacak."

Restorasyonun her aşamasının bilim kurulu tavsiyeleriyle yapılacağını anlatan Akın, "Restorasyon çalışması Vakıflar Genel Müdürlüğünün oluşturacağı bilim kurulunun gözetim ve denetimi altında yürütülecek. Kurulun bilim ve önerileri doğrultusunda gerekli proje revizeleri yapılacak, kurul onayıyla da devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Kırşehir, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 750 yıllık gök bilim medresesinin restorasyonu 3 yılda tamamlanacak - Son Dakika
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