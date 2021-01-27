750 yıllık Kırşehir Cacabey Camisi'nin restorasyonu bu yıl tamamlanacak - Son Dakika

Kırşehir'deki 750 yıllık Cacabey Camisi'nin restorasyonunun bu yıl tamamlanacağı bildirildi.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun kararı doğrultusunda hazırlanan projelerle restorasyona başlandığı belirtildi.

Yapıdaki sıvaların raspa edildiği ve geçici üst örtüsü yapıldığı aktarılan açıklamada, bu imalatlarla eserin kar, yağmur ve yer altı suları gibi dış etkenlerden korunmasının amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, kalıcı hasarlar veren nem ve rutubet etkisinin azaltılmasının hedeflediğine işaret edilerek eserde meydan gelen değişimlerin takip ve kontrollerinin düzenli olarak uzman kişiler tarafından yapıldığı kaydedildi.

Kurulun kararı doğrultusunda caminin üst örtüsünün kuruması aşamasında restorasyon projeleri yapım işi sözleşmesinin 1 Haziran 2020'de imzalandığı hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu projelendirme işi devam etmekte olup iş bitim tarihi 26 Şubat 2021'dir. Projelendirme işlemlerinin akabinde oluşturulacak bilimsel heyet gözetiminde restorasyon işlemleri yürütülecektir." denildi.