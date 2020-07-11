76 yaşında koronayı yendi, işinin başına döndü - Son Dakika

76 yaşında koronayı yendi, işinin başına döndü

Edirne'de, 76 yaşındaki saraç ustası 76 yaşındaki Fikrtet Üstev, eşi ile birlikte yakalandığı korona virüsü yenerek, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Edirne'de, 76 yaşındaki saraç ustası 76 yaşındaki Fikrtet Üstev, eşi ile birlikte yakalandığı korona virüsü yenerek, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İşinin başına geri dönen Üstev, vatandaşlara mutlaka maske takmaları uyarısında bulunarak, "Allah düşmanımın başıma bu hastalığı vermesin" dedi.

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Edirne Yeni Sitesi'nin Fikret Ustası, Edirne'nin en eski saraç ustalarından 76 yaşındaki Fikret Üstev, bir süre önce eşi ile birlikte yakalandığı Covid-19 pandemisini yenerek, yeniden eski sağlığına kavuştu. Üstev, korona virüse nasıl yakalandığını ve hastanede kaldığı 17 günlük süreci anlattı.

"BAKICIMIZDAN BİZE DE BULAŞTI"

Üstev, "Eşimin ayağı kırıldı. Abalar Köyü'nden bakıcı bir kadın vardı. Köylerden servisler kesilince kendi aracımızla bakıcıyı alıyorduk. Köyden gelirken yanlarında bir de hasta kadın varmış, hastaneye götürmüşler. Korona hastasıymış. Bir gün sonra bizde çalışan kadını hastaneden aradılar, kontrol amaçlı, test yapmışlar onda da korona çıkmış. Bir sonraki gün 112 ekipleri evimize geldi, bizim çalışanımızın testi pozitif çıktığı için bize de test yaptılar. Eşim ve benim testlerimiz pozitif çıktı. 11 Mayıs'ta hastaneye götürdüler bizi. 17 gün hastanede kaldık" dedi.

"ÖKSÜRÜĞE BAŞLADIĞIN ZAMAN NEFESİN KESİLİYOR"

Üstev, "Allah bu hastalığı baş düşmanıma vermesin. Öksürüğe başladığın zaman nefesin kesiliyor. Göbeğimin altı bile öksürmekten çürümüştü. Tıkanacak hale geliyorsun, Allah'a yalvarıyorsun artık. En büyük tehlike sigara. Eğer ben sigara içseydim kurtulamazdım. Allah kimseye bu hastalığı vermesin. Bu süreçte 5 kilo verdim. Ben üçüncü katta oturuyorum. Merdivenleri çıkarken üç defa dinleniyordum. 52 gün oldu hastaneden çıkalı. Şu anda yorulmadan merdivenleri çıkabiliyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKESE TAVSİYEM MASKE KULLANSINLAR"

Üstev, vatandaşlara mutlaka maske takmaları ve kalabalık ortamlarda fazla bulunmamaları uyarısında bulunarak, "Maske sağlığımızı koruyor. Bana bir şey olmaz, bende bir şey yok diyemezsin. Ayrıca gelişigüzel her yere maskeler atılıyor. Bunları belli başlı yere atmak lazım. Kendi sağlığını düşünmeyen benim sağlığımı da düşünmez. Biz sanayideki tüm esnaflara da maske dağıttık. Vali bize 20 bin adet maske verdi. Çok dikkat edelim. Bunu yaşamış ve görmüş bir insan olarak benim herkese tavsiyem maske kullansınlar" diye konuştu.

(İHA)

Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

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