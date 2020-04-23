76 yaşında sağlık çalışanlarına yemek yapmaya başladı, eş dost herkes ona katıldı - Son Dakika

açan ve hamur yoğururken yaptıklarını anlatan Suzan Öcal, "Oğlumla bir sabah konuşuyorduk, 'sen ne yaptın Cerrahpaşa 'ya, insan bir tepsi börek yapar da verir' dedi. Ben de 'oğlum gel bir kete yapalım, hepsi yesin' dedim. Yeğenim, ben kızım, oğlum, damadım yardımcı oldular, yaptık, yolladık, arkası geldi. Çok beğenmişler. Yine yapacağım, vereceğim. Derler ya 'iyilik bulaşıcı' diye, şimdi herkes yapıyor. Çok iyi oldu. Şimdi kete yapıyorum, iki tepsi börek yapacağım, arkadan belki bir tepsi de baklava açabilirim, ağızları tatlansın çocukların" dedi.

"MASRAFINI VERİYORLAR, FAZLASIYLA YAPIP YOLLUYORUM"

Öcal, yaptıkları çalışmayı duyup arayanlar, destek verenler olduğunu belirterek, "İyilik bulaşıcı, bize de bulaştırdınız' diyorlar. Teşekkür ediyorlar. Herkes hastaneye koşuyor. Telefon açıyorlar 'bizim için de yapar mısın' diyorlar, yapıyorum. Masrafını veriyorlar, fazlasıyla yapıp yolluyorum. Yeter ki oradakiler doysunlar. Oğluma hepsi yesin diyorum" diye konuştu.

"KORONA YOĞUN BAKIM SERVİSİNİ ESAS ALDIK"

Yapılan yiyecekleri yine kendi imkanlarıyla hastanelere Suzan Öcal'ın oğlu Viktor Öcal taşıyor. Öcal evlerinin yakınında bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yürüyerek yemek taşıyor. Öcal ayrıca sağlık çalışanları için annesinin yemeklerinin yanına sandviç de hazırlıyor. Tek tek paketlediği yiyecekleri poşetlere doldurarak hastaneye götürüyor.

Dağıtımlarıyla ilgili bilgi veren Viktor Öcal, "Yoğun bakım korona servisinin 12-12 vardiya ile çalıştığını öğrendik. Bu insanlar diğer servislerdeki insanlar gibi sürekli dışarı çıkamıyorlar, 12 saat boyunca içerideler. Buradan hareketle korona yoğun bakım servisini esas aldık. Bazen sabah akşam olmak üzere, çoğu zaman akşamları, özellikle gece servislerinde bu tür sıkıntılar çok. Destek olmak için annem keteler hazırlıyor, ben civar esnaftan ona takviye olacak şekilde alışverişler yapıyorum. Bu büyüdü, benim arkadaşlarım da bu işe katılmak istediler, iş bana düştü" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİYOR

Hastaneye yiyecekleri teslim eden Viktor Öcal, sağlık çalışanları ile de video çekiyor. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sağlık çalışanları teşekkür ediyor. Bir diğer görüntüde ise sağlık çalışanları kendilerine gönderilen yiyecekleri paylaşma konusunda planlama yapıyor.

- İstanbul