76 yaşında YKS'ye girdi; hukuk okumak istiyor

ÇORUM'da Esme Dalgıç (76), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen yıl mezun olan Dalgıç, "Hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi.

Kentte ilkokul, orta ve liseyi dışarıdan bitiren 4 çocuk, 10 torun sahibi Esme Dalgıç, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'ye girdi. Hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler. Hep içimde kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Şimdide üniversite sınavına girdim, hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar onların zamanı var. Ancak, benim gibilerin zamanı yok, beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı" dedi.