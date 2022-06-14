76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş çıktı - Son Dakika
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76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş çıktı

14.06.2022 10:47
76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş çıktı

Gemlik Devlet Hastanesi'ne başvuran 76 yaşındaki hasta Ayşe Durmaz'ın safra kesesinden bin 284 adet taş çıkarıldı.

Gemlik Devlet Hastanesi'ne başvuran 76 yaşındaki hasta Ayşe Durmaz'ın safra kesesinden bin 284 adet taş çıkarıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Ayşe Durmaz, şiddetli karın ağrısı şikayeti başlayınca kızının yaşadığı Bursa'ya geldi. Gemlik Devlet Hastanesi'nde tetkikler yaptıran Durmaz'ın, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Laparoskopik kapalı yöntemle ameliyata alınan Durmaz'ın safra kesesinden 1284 adet taş çıkarıldı.

Durmaz'ın operasyonunu başarıyla gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karakaya, "Hastamız, Polikliniğimize karın ağrısı bulantı kusma şikayetleriyle geldi. Hastaya ultrason çektik. Ultrasonda safra kesesinde çok sayıda taş tespit ettik. Daha sonra hastayla görüşüp, ameliyata karar verdik. Ameliyatı da laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Operasyon sonrası safra kesesini açtığımızda 1284 tane taş gördük. Bu çok nadir görülen bir vakadaydı ve biz de ilk kez karşılaşıyoruz. Ancak operasyon çok başarılı geçti. Operasyondan bir gün sonra da hastamızı taburcu ettik" dedi.

Safra taşlarının bazı durumlarda safra kesesini tıkayıp, sarılığa sebebiyet verdiğini dile getiren Op. Dr. Karakaya, erken tedavi ile hastanın sağlığına kavuşabileceğini vurguladı.

SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM

Safra kesesinden 1284 taş çıkarılan hasta Ayşe Durmaz ise "3 ay önce rahatsızlığım başladı. Bilecik'in Pazaryeri hastanesine başvurdum. 3 ay sonra tekrar yeniden ağrılarım oldu. Bursa'ya geldik. Burada ameliyat oldum. 1284 tane taş çıktı. Doktorumuzdan çok memnum oldum. Şimdi iyiyim, hiçbir şikayetim yok" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Ahmet Karakaya tarafından son muayenesi yapılan hasta Durmaz, hastaneden taburcu edildi.

(İHA)

76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş çıktı
76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş çıktı
76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Ayşe Durmaz, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş çıktı - Son Dakika

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