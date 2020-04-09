76 yaşındaki teyzesiyle birlikte bütün birikimini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

76 yaşındaki teyzesiyle birlikte bütün birikimini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

ERZİNCAN - Erzincan'da yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Saba ve 76 yaşındaki teyzesi Yeter Ateş, birikim amacıyla biriktirdikleri para ve çeyrek altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar.

Ahmet Saba ve teyzesi Yeter Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin korona virüsle (Kovid-19) mücadelesine yönelik "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" çağrısıyla başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyasına birikimleri ile destek verdiler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile bankaya gidemeyen Ahmet Saba ve Yeter Ateş, bağışları için valilik koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile iletişime geçerek, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunabilmek için yardım talebinde bulundular.

Erzincan Vefa Sosyal Destek Gruplarına iletilen yardım talebine yönelik harekete geçen ekipler ise Ahmet Saba ve Yeter Ateş'in yaşadığı eve giderek, Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatırmaları için Ahmet Saba'nın birikim amaçlı biriktirdiği 500 TL'yi ve Yeter Ateş'in birikim için sakladığı bir çeyrek altını kendilerinden teslim aldılar.

Ardından ekipler, yapılan her iki bağışı bankaya götürerek, Milli Dayanışma Kampanyası'na yatırdılar.

Daha sonra ekipler, bankadan aldıkları bağış dekontlarını Ahmet Saba ve Yeter Ateş'e teslim ettiler.

Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu, Ahmet Saba ve Yeter Ateş'e duyarlılıklarından ötürü kendilerine teşekkürlerini ilettiler.