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76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü - Son Dakika

76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü

29.09.2021 22:53

76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü İnşaat öğretmenliği erkek işi dediler, azmetti meslek lisesinin müdürü oldu 1945 yılında Yapı Sanat Okulu olarak eğitim ve öğretime başlayan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 76 yıl sonra ilk kez bir kadın müdür göreve başladı.

76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü

İnşaat öğretmenliği erkek işi dediler, azmetti meslek lisesinin müdürü oldu

RİZE - 1945 yılında Yapı Sanat Okulu olarak eğitim ve öğretime başlayan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 76 yıl sonra ilk kez bir kadın müdür göreve başladı.

Diyarbakırlı bir babanın 5 kızından birisi olan Belkıs Delihasan, babasına söylenen 'Kız çocuğunu neden okutuyorsun?' sözlerine rağmen yılmayarak okulunda başarı sağladı ve öğretmen olarak atandı. İlk olarak Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İnşaat Teknolojileri Bölümü'nde öğretmen olarak göreve başlayan Belkıs Delihasan, daha sonra eş durumundan eşi Recep Delihasan'ın memleketi Rize'de 1945 yılında Yapı Sanat Okulu olarak eğitim vermeye başlayan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yine İnşaat Teknolojileri Bölümü'nde öğretmen olarak görevine devam etti. İnşaat işi erkek işidir baskılarına rağmen yılmayan öğretmen Delihasan, görevde yükselme sınavına girerek aynı okulda müdür yardımcısı olarak göreve başladı. 2 yıl da müdür yardımcılığı görevini yürüten Delihasan, yine sınavla aynı okula müdür olarak atandı. Kendisine 'Erkek işidir yapamazsın' diyenlere aldırmadan başarıdan başarıya koşan Delihasan, görev yaptığı İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 76 yıllık tarihinde ilk kadın müdür oldu.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 'Bayandan inşaatçı olmaz' tabularını yıktığı okulda müdür olarak göreve başlayan Belkıs Delihasan, "İnşaat bölümü, bayan, bir türlü inanamıyorlar. Dışarıda hep inşaat işi erkek yapar algısı var. Ama tam tersi ben çizmeyi de ayağıma giydim, sıva da yaptım, fayans da ördüm, duvar da ördüm hiç gocunmadım. Tam tersi bu durumun öğrencileri daha da motive ettiğine şahit oldum. Ben o çizmeyi giymekten müthiş bir zevk alıyorum, o sıva kokusu bana bir başka geliyor. Yani bunu laf olsun diye de söylemiyorum" dedi.

"Sayemde bayan öğrencilerin bakış açısı çok değişti"

Sayesinde kız çocuklarının da sanat okullarını tercih etmekte tereddüt etmediğinin altını çizen Deliahsan, "Benim sayemde bayan öğrencilerin de bakış açısı çok değişti. Mesela Of'taki İnşaat Teknolojileri Bölümü'nde bayan öğrenci sayımız da çok arttı. Aynı şeyi burada da yapmaya çalıştım. Artık öğretmenlik bana yetmedi ve biraz daha farklı olarak, idareci olarak bir şey yapmaya çalışıyorum şu anda. Ben bunu bir meslek lisesinde yapacağım ve bir bayanın neler yapabileceğini göstereceğim. Bir bayanın yapamayacağı hiçbir şey yok aslında. Bence bir bayana yapamaz gibi bir şey atıf edilmemeli. Ben bunu göstermek için elimden geleni yapıyorum. İnşallah tüm bayanlar olarak bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

5 kız kardeş olarak babalarının desteğiyle mahalle baskısına rağmen meslek sahibi olduklarını ifade eden Delihasan, "Biz 5 kız kardeştik. Diyarbakır gibi bir yerde herkes babama 'Neden kız çocuklarını okutuyorsun?' derdi. Bir memur maaşıyla 'Ben tamamen kız çocuklarımı okutacağım' dedi ve hepimiz okudu şu anda. Görevde olmayan hiçbir kız kardeşim yok. Birimiz polis, birimiz öğretmen, birimiz mali müşavir, bir öğretmenimiz ve bir muhasebecimiz daha var. En büyük destekçim babam, babamdan sonra da eşim" dedi.

Eşinin de müdürlük sürecinde kendisine çok destek olduğunu, yoğun olduğu zamanlarda 2 çocuğuna eşinin baktığını dile getiren Delihasan, "Özellikle bu müdürlük sürecinde 'Yapamazsın, 2 çocukla yapamazsın, bayansın yapamazsın' dediler ama eşim tam tersi destek oldu. 1 hafta boyunca ben gece yarılarında eve gittim ve 2 çocuğuma da o baktı. Destek verdi ve şu anda onun da sayesinde buradayım" ifadelerini kullandı.

Eşinin mezun olduğu okulda müdür olduğu için kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Delihasan, "Eşim de bu okuldan mezun olduğu için çok gurur duyuyor. 'Benim zamanımda bayan bir müdür olsaydı ne olurdu hiç bilmiyorum' diyor. Diyorum ya en başından beri destekçim eşim. Ona da çok teşekkür ediyorum" dedi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının henüz yeni başlamasına rağmen okula bir kadın eli değdiğinin okul çevresindeki esnaflar ve diğer okullar tarafından fark edildiğini ifade eden Delihasan, "Öğrenci olarak erkek çoğunlukta, öğretmen olarak erkek çoğunlukta. Ben bu zorluğun içerisinde olduğum için bile bile geldim. Kadın yapamaz etiketini yıkmak benim için çok değerliydi gerçekten. Çevredeki herkes fark ettiğini, esnaflar bile bir bayan elinin değdiğini fark ettiğini söylüyorlar. Bundan sonraki tek hedefim kadınların üzerindeki algıyı yıktığım gibi meslek liseleri üzerindeki algıyı da kıracağım" diye konuştu.

Özgüven eksikliği hisseden kadınlara da 'Başarabilirsiniz' diyerek seslenen Müdür Delihasan, "Bir bayan istediğinde her şeyi yapabilir. Biz bayanlar olarak erkeklerden çok daha güçlüyüz. Lütfen herkes kendince bir şeyler yapsın. Bu imajı, bu tabuyu biz bir yıkalım. Bu okulun ilk bayan müdür yardımcısı da bendim, müdürü de benim. Bu benim için müthiş bir gurur" şeklinde konuştu.

76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü
76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü
76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü
76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü

Anadolu Lisesi, Trabzon, İnşaat, Rize, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü - Son Dakika


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