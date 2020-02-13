760 bin TL'lik mal yüklü iki tırı çalan 3 hırsız tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 760 bin TL'lik mal yüklü iki tırı çalan 3 hırsız tutuklandı - Son Dakika

760 bin TL'lik mal yüklü iki tırı çalan 3 hırsız tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesi ve İstanbul Tuzla'da 760 bin TL değerindeki mal yüklü iki tırı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

760 bin TL'lik mal yüklü iki tırı çalan 3 hırsız tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesi ve İstanbul Tuzla'da 760 bin TL değerindeki mal yüklü iki tırı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta bulunan bir fabrikadan Tekirdağ- Çorlu ilçesine teslim edilmek üzere 460.000 TL değerinde 25,5 ton triko iplik yüklenilen tır, 10 Şubat günü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeyken kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Tır sürücüsünün ve firmanın şikayeti sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan incelemede çalıntı tırın çekicisi, Sakarya'da boş bir araziye terk edilmiş halde bulundu. İncelemeyi derinleştiren ekipler, dorsenin ise başka bir çekici ile İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir tekstil atölyesine götürüldüğünü tespit etti.


760 bin TL'lik çalıntı mallar sahiplerine teslim edildi


Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tekstil deposunda yapılan aramada çalıntı malzemeleri eksiksiz olarak buldu. 460 bin TL'lik ipliklere el koyan polis ekipleri malzemeleri sahibine teslim ettikten sonra olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen U.Ü., İ.T., T.D. ve S.B.A. Kocaeli, Bursa, Sakarya ve İstanbul illerinde yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden T.D.'nin üzerinde İstanbul Sancaktepe'de olduğu tespit edilen başka bir depo anahtarı çıkması üzerine depoda yapılan aramalarda ise İstanbul'dan Çorum iline götürülmek üzere yüklenen ve Tuzla'dan park halindeki araçla birlikte çalınan 300 bin TL değerinde madeni yağın depoda olduğu belirlendi. El konulan yağlar, sahiplerine teslim edildi.


4 şüpheliden 3'ü tutuklandı


Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin burada yapılan incelemelerinde S.B.A. adlı şahsın sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçları başta olmak üzere 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan Körfez Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden İ.T., T.D. ve S.B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, U.Ü. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ

İstanbul, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:20 Kaynak: İHA
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