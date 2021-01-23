765 bin liralık iş geliştirme hibesiyle 30 girişimci kadına destek verilecek - Son Dakika

765 bin liralık iş geliştirme hibesiyle 30 girişimci kadına destek verilecek

23.01.2021 12:25
765 bin liralık iş geliştirme hibesiyle 30 girişimci kadına destek verilecek, System.String[]

İş geliştirme hibesiyle 30 girişimci kadına 765 bin liralık desteğin verileceği Kız Kardeşim Hibe Programı'na başvuru başladı.

İş geliştirme hibesiyle 30 girişimci kadına 765 bin liralık desteğin verileceği Kız Kardeşim Hibe Programı'na başvuru başladı.

Habitat Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Coca-Cola Türkiye ve Habitat iş birliğinde yürütülen programa başvurular 26 Şubat'a kadar sürecek.

Türkiye'nin 81 ilinden seçilen ve yeme-içme sektöründe yer alan 30 girişimci kadının desteklenmesinin hedeflendiği program, bu kadınların ürettikleri lezzetlerin tanıtılması, görünürlük faaliyetlerinin ön plana çıkarılması ve sosyoekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlanmasını da amaçlıyor.

Program kapsamında yeme-içme sektöründe çalışan ve halihazırda işletme sahibi 29 girişimci kadına 25 biner lira, 1 girişimci kadına 40 bin lira jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin liralık iş geliştirme hibesiyle destek verilecek.

Dört aşamada gerçekleştirilecek programın ilk aşamasında kizkardeşim.net web sitesi üzerinden online eğitimleri tamamlayan yeme-içme sektöründeki girişimci kadınlar internet sitesinden aldıkları sertifika ile 26 Şubat'a kadar online başvuru yapabilecek. İkinci aşamada teknik eleme gerçekleşecek.

Üçüncü aşamada il bazlı en yüksek puanı alan katılımcılar, çevrim içi gerçekleştirilecek Hibe Programı Kampı'na davet edilecek.

2 gün sürecek kamp, kadınlara yönelik hızlandırıcı eğitimler gerçekleştirilecek.

Dördüncü aşamada ise final jüri değerlendirmesinde, hibe alma kriterlerine göre en yüksek puanı alan 30 kadın, iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

Final çevrim içi gerçekleşecek.

Habitat Derneği, Coca Cola, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 765 bin liralık iş geliştirme hibesiyle 30 girişimci kadına destek verilecek - Son Dakika


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