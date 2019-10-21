77 Askeri Ataşe Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi. Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması MSB duyurdu: 63 ülkeden 77 askeri ateşe Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama: 6 asker, 3 korucu yaralı "Nöbetçi bakan" uygulaması başlıyor! İlk nöbeti Ziya Selçuk tutacak