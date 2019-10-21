Son Dakika Haberleri: 77 Askeri Ataşe Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi
Son Dakika Güncel 77 Askeri Ataşe Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi

77 Askeri Ataşe Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi.

77 Askeri Ataşe Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: " Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi."

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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