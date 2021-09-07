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77 gram kokainle yakalanan 3 kişiye 22.5'er yıl hapis - Son Dakika

77 gram kokainle yakalanan 3 kişiye 22.5'er yıl hapis

07.09.2021 16:20
77 gram kokainle yakalanan 3 kişiye 22.5'er yıl hapis, System.String[]

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 76,91 gram kokain ile yakalanan 3 kişi yargılandıkları mahkemece 22 yıl 6'şar ay ay hapis, 45'er bin lira da adli para cezasına çarptırılıp tutuklanmalarına karar verildi.

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 76,91 gram kokain ile yakalanan 3 kişi yargılandıkları mahkemece 22 yıl 6'şar ay ay hapis, 45'er bin lira da adli para cezasına çarptırılıp tutuklanmalarına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde şüphe üzerinde geçen yıl aralık ayıda durdukları araçta yaptıkları aramada 76,91 gram kokain maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan Coşkun G., Ali K. ve Emrullah Ş. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Coşkun G., Ali K. ve Emrullah Ş. hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasına katılan ve tutuksuz olarak yargılanan 3 kişi haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Coşkun G., Ali K. ve Emrullah Ş.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis ve ayrıca 45'er bin lira da adlı para cezasına çarptırarak tutuklanmalarına karar verdi.

Duruşma salonunda adliye polisi tarafından gözaltına alınan Coşkun G., Ali K. ve Emrullah Ş. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kokain, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 77 gram kokainle yakalanan 3 kişiye 22.5'er yıl hapis - Son Dakika


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