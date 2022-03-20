77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor

20.03.2022 11:13

77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor Elazığ'da 2 gündür etkisi sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 226 köy yolundan 149'u ulaşıma açılırken 77'sinde ise çalışmalar sürüyor.

77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 gündür etkisi sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 226 köy yolundan 149'u ulaşıma açılırken 77'sinde ise çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da 2 gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrasında 226 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 60 personel ve 64 araçla çalışmalara başlamıştı. Çalışmalar kapsamında 149'u ulaşıma açılırken 77'sinde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor

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Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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