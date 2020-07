77. Venedik Film Festivali'nde 'Altın Aslan' için yarışacak filmler belli oldu

Venedik'in Lido Yarımadası'nda her yıl geleneksel olarak eylül başında düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin 77'ncisinin tanıtımı internet üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısıyla yapıldı.

Festivalin büyük ödülü "Altın Aslan" için Azerbaycan-ABD orta yapımı Hilal Baydarov'un yönettiği "In Between Dying", Emma Dante'nin "Le Sorelle Macaluso", Mona Fastvold'un "The World To Come", Michel Franco'nun "Nuevo Orden", Nicole Garcia'nın "Amants", Amos Gitai'nin "Laila in Haifa", Julia von Heinz'ın "Und Morgen Die Ganze Welt", Andrei Konchalovsky'nin "Dorogie Tovarischi", Kiyoshi Kuroawa'nın "Spy No Tsuma", Majid Majidi'nin "Khorshid", Kornel Mundruczo'nun "Pieces of Woman", Susanna Nicchiarelli'nin "Miss Marx", Claudio Noce'nin "Padrenostro", Gianfranco Rosi'nin "Notturno", Malgorzata Szumowska ile Michal Englert'in "Sniegu Juz Nigdy Nie Bedzie", Chaitanya Tamhane'nin "The Disciple", Jasmila Zbanic'in "Quo vadis, Aida" ve Chloe Zhao'nun "Nomadland" filmi dahil 18 yapım yarışacak.

Jüri başkanı Blanchett

Altın Aslan ödülü için yarışma dalındaki filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını ise Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett üstlenecek.

Perdelerini 2 Eylül'de yarışma dışı kategoriden Daniele Luchetti'nin yönettiği "Lacci" filmiyle açacak olan festival, 12 Eylül'deki ödül töreniyle son bulacak.

Ayrıca festivalin yarışma dışı bölümünde de 17 ve "Ufuklar" kategorisinde ise 19 uzun metraj film sinemaseverlerle buluşacak.

Kovid-19 salgınıyla sarsılan İtalya'da her şeyin yolunda gitmesi durumunda Venedik Film Festivali, kısıtlı şartlarla da olsa ülkede fiziki olarak yapılacak ilk büyük etkinlik olacak.