77. Venedik Film Festivali'nde jüri başkanı Cate Blanchett olacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 77. Venedik Film Festivali'nde jüri başkanı Cate Blanchett olacak - Son Dakika

77. Venedik Film Festivali'nde jüri başkanı Cate Blanchett olacak

6 saat önce

İtalya'da bu yıl 77'ncisi düzenlenecek Venedik Film Festivali'nde, büyük ödül "Altın Aslan"ı belirleyecek uluslararası jürinin başkanlığını Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett üstlenecek.

77. Venedik Film Festivali'nde jüri başkanı Cate Blanchett olacak, System.String[]

İtalya'da bu yıl 77'ncisi düzenlenecek Venedik Film Festivali'nde, büyük ödül "Altın Aslan"ı belirleyecek uluslararası jürinin başkanlığını Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett üstlenecek.

Dünyanın en eski film festivalini düzenleyen Venedik Bienali'nden yapılan açıklamada, Paolo Baratta'nın başkanlığında 10 Ocak'ta toplanan yönetim kurulunun, bu yıl 77'ncisi düzenlenecek festivalde, jüri başkanlığı için Cate Blanchett'i seçtiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Blanchett, "Her yıl Venedik Film Festivali'nin seçimlerini merakla bekliyorum ve çok dikkat çekici buluyorum. Venedik, dünyanın en fikir veren festivallerinden biri. Bu yıl, jüri başkanı olmak bir ayrıcalık ve mutluluk." ifadelerini kullandı.

"Film endüstrisinde kadınları savunuşu, onu toplumda referans figür haline getiriyor"

Festivalin Sanat Yönetmeni Alberto Barbera, Blanchett'in sadece son 20 yılda her türlü seyirci tarafından beğenilen çağdaş sinemanın bir simgesi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisinin aynı zamanda sanatsal, insani, çevreden yana tutumu ve de önyargılarla yüzleşmesi gereken erkek egemenliğindeki film endüstrisinde kadınları savunuşu, onu toplumda referans figür haline getiriyor. Bir oyuncu olarak muazzam yeteneği, eşsiz zekası ve sinemaya olan samimi tutkusu, jüri başkanı olmak için ideal niteliklerdir. Onu Venedik'te bu yeni rolüyle görmek büyük zevk olacak."

77'nci Venedik Film Festivali, bu yıl 2-12 Eylül'de Venedik'in Lido Yarımadası'nda yapılacak. Büyük ödül "Altın Aslan" 12 Eylül 2020'de sahibini bulacak.

Festivalde geçen yıl, "Altın Aslan"ı, ABD'li yönetmen Todd Phillips'in çektiği "Joker" filmi kazanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:28 Kaynak: AA
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