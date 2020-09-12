77. Venedik Film Festivali sona erdi - Son Dakika

77. Venedik Film Festivali sona erdi

İtalya'da bu yıl 77'ncisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü "Altın Aslan"ı yönetmen Chloe Zhao'nun çektiği Nomadland filmi kazandı.

77. Venedik Film Festivali sona erdi, System.String[]

İtalya'da bu yıl 77'ncisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü "Altın Aslan"ı yönetmen Chloe Zhao'nun çektiği Nomadland filmi kazandı.

Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla kısıtlı imkanlarla yapılan dünyanın en eski film festivali, ödül töreniyle son buldu.

Ödül gecesinde, festivalin büyük ödülü "Altın Aslan"ı, Amerikan filmleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yönetmen Chloe Zhao'nun "Nomadland" isimli filmi kazandı. Başrolünde Frances McDormand'nın oynadığı filmde, ABD'nin Nevada eyaleti kırsalındaki bir şehirde yaşayan Fern'in ekonomik krizle tüm eşyalarını kaybetmesinin ardından karavanıyla modern bir göçebe olarak yola çıkması işleniyor.

Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülünü ise "Spy No Tsuma" filminin Japon yönetmeni Kiyoshi Kuroawa aldı.

Ödül gecesinde, en iyi erkek oyuncu ödülüne "Padrenostro" isimli filmde gösterdiği performansla İtalyan aktör Pierfrancesco Favino layık görülürken, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Piece of A Woman" filmindeki rolüyle İngiliz aktris Vanessa Kirby aldı.

Bu yıl jüri özel ödülü ise "Dear Comrades" filminin yönetmeni Rus senarist ve yönetmen Andrei Konchalovsky'ye verildi.

Festivalde "Geleceğin Aslanı" ödülüne, Ana Rocha de Sousa'nın çektiği "Listen" filmi layık görüldü.

Bir sonraki festival, 1-11 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak.

Bu arada, Venedik Film Festivali'nin bir parçası olarak 35 yıldır düzenlenen Sinema Eleştirmenleri Haftası'nın büyük ödülünü de Türk yönetmen Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler (Ghosts)" adlı filmi aldı.

Film Festivali, Yönetmen, Venedik, İtalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 22:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 77. Venedik Film Festivali sona erdi - Son Dakika

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