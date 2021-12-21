77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi - Son Dakika

Önceki gece saatlerinde Gemlik ilçesinde Ali Kemal Uyar, henüz bilinmeyen bir nedenle, uyuyan eşi Gülser Uyar'ın kafasına tüfekle ateş etti.

KIZINI ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından kızını arayan Ali Kemal Uyar, eşini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülser Uyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Kemal Uyar ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Gülser Uyar'ın cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"HAMİLE OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Ali Kemal Uyar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Kemal Uyar, savcılık sorgusunda, "Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm" dedi. Cumhuriyete savcısı ifadesinin ardından Ali Kemal Uyar'ı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.