77 yaşındaki şahıs kenevir operasyonunda gözaltına alındı
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Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 47 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 9 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 77 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:07 Kaynak: İHA
'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 47 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 9 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 77 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Grup Amirliği ve Asayiş Büro
Amirliği ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda Muşçalı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Ekipler yaptıkları aramalarda ikametin bahçesinde 47 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve dişi Hint kenevirlerinden kopartılarak bahçe içerisinde kurumaya bırakılmış 9 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon sonrası Necmi E. (77) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
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