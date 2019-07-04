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77 yaşındaki şahıs kenevir operasyonunda gözaltına alındı

24 dakika önce

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 47 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 9 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 77 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

77 yaşındaki şahıs kenevir operasyonunda gözaltına alındı, System.String[]
Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 47 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 9 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 77 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda Muşçalı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Ekipler yaptıkları aramalarda ikametin bahçesinde 47 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve dişi Hint kenevirlerinden kopartılarak bahçe içerisinde kurumaya bırakılmış 9 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon sonrası Necmi E. (77) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:07 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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