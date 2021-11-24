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77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR - Son Dakika

77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR

24.11.2021 12:33

BURSA'da Ertan Akalın (78), 77 yıl önce öğrencisi tarafından öldürülüp, devlet töreniyle defnedilen öğretmen dedesi Selamettin Hulusi Akalın'ın mezarını arıyor.

BURSA'da Ertan Akalın (78), 77 yıl önce öğrencisi tarafından öldürülüp, devlet töreniyle defnedilen öğretmen dedesi Selamettin Hulusi Akalın'ın mezarını arıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde dedesinin arşivdeki ölüm belgelerine ve fotoğraflarına ulaşan Akalın, Hiç değilse öğretmenler gününde dedemin mezarını ziyaret edip, bir Fatiha okumak istiyorum dedi.

Harmancık ilçesi Akalan köyünde 1944 yılında, öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Selamettin Hulusi Akalın'ın torunu Ertan Akalın, dedesinin yaşadıklarını, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belgeleriyle anlattı. Selamettin Hulusi Akalın, 1906'da Harmancık Medresesi'nin ardından Bursa Medresesi'nde 6'ncı sınıfa kadar okuyup Almanca öğrendi, 1911'de de seferberlik ilan edilmesiyle askere alınıp zabıt vekilliği görevinde bulundu. Selamettin öğretmen, Romanya muharebesinde kolundan yaralanınca, Türk Harp Madalyası ile ödüllendirildi. 1916'da terhis olan Akalın, İstanbul Erkek Muallim Mektebi'ni bitirip, kendi köyünde öğretmenlik yapmaya başladı.

'DEDEMİN SIRTINA KAZMA İLE VURMUŞ'

Dedesinin köydeki bir öğrencisi tarafından öldürüldüğünü söyleyen Ertan Akalın, arşiv belgelerinden öğrendiği olayı şöyle anlattı

Dedem öğretmen Selamettin Hulusi Akalın, kendi köyümüz olan Bursa Harmancık Akalan köyünde öğretmenlik yaparken, köyden birisi köy merasına bahçe yapmış. Köy heyeti dedemden hakemlik yapmasını istemiş. Dedem de adama meraya geçmemesini söylemiş. Bunun üzerine adamın oğlu, dedemin öğrencisi, harman yerinde dedemin sırtına kazmayla vurarak yaralamış. Ağır yaralanan dedem, at arabasıyla Bursa'ya hastaneye götürülürken yolda vefat ediyor.

'YETKİLİLERDEN MEZARIN BULMALARINI İSTİYORUM'

Dedesi için dönemin valisi Fazlı Güleç tarafından devlet töreni düzenlendiğini söyleyen Akalın Bursa Valisi tarafından görev şehidi sayılan dedem, devlet merasimiyle Kuzgunluk taraflarında bir mezarlığa defnedilmiş. Bunu bulduğum belgelerden öğrendim. Dedemin 5 çocuğu da hayatta olmadığı için mezarın yerini bulamıyorum. Yetkililerden dedemin mezarını bulmalarını istiyorum. Her sene 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hep içim buruk kalıyor. Hiç değilse öğretmenler gününde dedemin mezarını ziyaret edip, bir Fatiha okumak istiyorum diye konuştu.

77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR
77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR
77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR
77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR
77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR
77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR
77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR
77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR
77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR
77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR
77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR

Öğretmenler Günü, Harmancık, Akalan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 77 YIL ÖNCE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDESİNİN MEZARINI ARIYOR - Son Dakika


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