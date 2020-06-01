77 yıllık tat müşterileriyle buluştu - Son Dakika

77 yıllık tat müşterileriyle buluştu

SİVAS - Normalleşme süreci ile müzeyi andıran kahvehane, 77 yıllık tada hasret kalan müşterine ile buluştu.

Sivas'ta ülke genelinde adından söz ettiren meşhur Çerkezin Kahvesi, Covit-19 tedbirleri kapsamında 2.5 ay önce, 77 yılın ardından ilk kez kapılarını müşterilerine kapatmak zorunda kalmıştı. Müdavimleri kahvenin kapanmış olmasına üzülse de, normalleşme sürecinin başlaması ile kahvehane bugün yeniden kapılarını müşterilerine açtı.

Bu kahvenin yapılışı özel

Kahvenin üçüncü nesil işletmecilerinden Ahmet Yıldız, yaptıkları kahvenin yapılış şeklinin özel olduğunu belirterek, "Dedemden babama babamdan üçüncü nesil olarak bize geldi. 1943 dedem burayı kurmuş. Babam geliştirerek Türkiye çapında ünlü bir mekan haline getirerek bizlere devretmeye başladı. Bu kahvenin özelliği şöyle; baştan aşağı köpüktür, fincanımız özeldir, yapılış şekli özeldir. ve aynı zamanda kahvenin tadı aroması diğer kahveler gibi değildir. Bizi ünlü yapan şeyler bunlardır" dedi.

77 boyunca hiç kapanmamıştı

Yıldız, 1943 yılından bu yana hiç kapanmadıklarını ifade ederek, " 1943 yılında kurulduk. O zamandan bu zamana hiç kapanmamış. Korona virüsten dolayı yaklaşık 2-2.5 ay kapalıydık. Bugün çalışamaya başladık. Gördüğünüz üzere de müşterimiz bizi çok özlemiş. Kahvenin yapılış şekli farklı oluyor. Bunu yapmayı bilen ustalarımız küçüklükten yetişiyor. Ben küçük yaşta öğrenmeye başladım. Hala bile tam olarak güzel yapamıyorum. Yaşı büyük ustalarımız var ama onlar kadar olmuyor bizim kahveler. Tarifi gizli. Kahvenin kavrumu çekimi ayrı" şeklinde konuştu.

İşletme açılır açılmaz müşteriler çok sevdikleri kahveyi içebilmek için işletmeye gitti.

Çerkezin Kahvesi'nde müşterilere sunulan kahve tadı ve kıvamı ile başka kahvelere benzemiyor. 1943 yılından bu yana hizmet veren kahvede pişirilen kahvenin tarifi ise sır gibi saklanıyor. Birkaç kişinin dışında hiç kimsenin kahvenin pişirilişini görmesine izin verilmiyor. Bunun nedeni ise meşhur kahvenin tarifin başkalarının eline geçmesi. Çerkezin kahvesinin, kahvesi kadar mekanı da dikkat çekiyor. Otantik kahve adeta bir müzeyi andırıyor. Kahvede geçmişte Sivas'ta kullanılan bir çok antika eşyayı görmem mümkün.