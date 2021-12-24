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770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

24.12.2021 08:57
770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin ve bir vakfın mal varlıkları donduruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin ve bir vakfın mal varlıkları donduruldu. Mal varlığına el konulanlar arasında firari FETÖ/PDY üyesi Adil Öksüz, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Cevheri Güven, Zekeriya Öz, Tarık Toros, Said Sefa ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığın malvarlıklarının dondurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu. Mal varlığına el konulanlar arasında firari FETÖ/PDY örgüt üyesi Adil Öksüz, Emre Uslu, Tuncay Opçin Cevheri Güven,Zekeriya Öz, Tarık Toros, Said Sefa ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor. Ayrıca eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş listede yer alan isimlerden oldu.

6415 sayılı Kanunun 7'inci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3 üncü ve 4 maddesi kapsamına giren filleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır. Bu karara karşı 6415 sayılı Kanun'un 7'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu Karar hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

(Mehmet Kalay/İHA)

770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Fetullahçı Terör Örgütü, Gazete, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: 770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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