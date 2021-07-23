773 yıllık tarihi köprüyü sprey boyalarla tahrip ettiler - Son Dakika

773 yıllık tarihi köprüyü sprey boyalarla tahrip ettiler

KIRŞEHİR - Kırşehir merkez Kesikköprü köyünde Kızılırmak üzerinde kurulu olan 773 yıllık tarihi Kesikköprü'nün sprey boyalarla boyanması tepkilere neden oldu.

Kırşehir merkez Kesikköprü köyünde Kızılırmak üzerinde kurulu olan 773 yıllık tarihi Kesikköprü'nün üzeri sprey boyalar ile boyandı. Kırşehir'den Aksaray'a gezi için giden ve tarihi köprü üzerinden geçen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, köprünün halinin içler acısı olduğunu söyleyerek, "Köprü üzerinde yüzyıllar öncesine gittim. Kervanların binlerce kiloluk yükü taşıdıklarını düşündüm. Moğol zihniyetliler ise dedelerinin yaptığı köprüyü yok etmek için çalışmışlar. Orta Çağ zihniyetli barbarlar tarihe verdiğiniz zarar için elleriniz kırılsın" dedi.

1248 yılında Anadolu Selçukluları tarafından yaptırılan ve tarihi İpekyolu güzergahında bulunan köprü, Kırşehir ile Konya'yı birbirine bağlamak için yapılmış ve Türk mimarisinin önemli eserlerinden biri... 400 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 13 gözlü olan köprü, 1616, 1849, 1925 ve 2004 yıllarında da onarım gördü. Kesikköprü Kervansarayı olarak da bilinen tarihi Cacabey Kervansarayı'nın bakımsızlık nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması ve bölgede herhangi bir koruma çalışmasının olmaması da tepki oluşturdu.