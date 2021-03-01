78. Altın Küre Ödül töreni: Pandemiye rağmen Hollywood ışıltısı
01.03.2021 04:00
KIRMIZI HALIDA KALABALIK YOK2021 Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globe Awards) kırmızı halıya çıkan ilk ünlüler Margot Robbie, Sarah Hyland, Sofia Carson oldu.
KIRMIZI HALIDA KALABALIK YOK
2021 Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globe Awards) kırmızı halıya çıkan ilk ünlüler Margot Robbie, Sarah Hyland, Sofia Carson oldu.
KIRMIZILI SARAH
Kırmızı bir elbise giyen Hyland, o sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. salgın öncesi törenlerde olduğu gibi kırmızı halıda poz verdi. İşte Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre'den renkli görüntüler.
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