78 günlük yaşam mücadelesini kaybeden milli sporcu son yolculuğuna uğurlandı

Ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan milli sporcu Taha Görkem Sarı, 78 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

7 Mart 2022'de Ercan A. idaresindeki 26 S 6055 plakalı işçi servisi ile 26 ABH 156 plakalı otomobil, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda kafa kafaya çarpıştı. Kazada; otomobilin içerisinde bulunan, Afyonkarahisar'da düzenlenen tekvando turnuvasına gittikleri öğrenilen antrenör Nadir Özsoy (51), tekvandocu kızı Semanur Özsoy ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Taha Görkem Sarı tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 78 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Vefat eden Taha Görkem Sarı'nın tabutu, cenaze namazı kılınmak üzere Yenikent Camii'ne getirildi. Ailesi ve öğrencisi olduğu Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi'nden arkadaşları, Sarı'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Milli sporcu, kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Sarı'nın cenazesinin Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.