78. Venedik Film Festivali'nde büyük ödül Fransa'ya gitti

Bu arada, Venedik Film Festivali 'nin 79'uncusunun, 31 Ağustos-10 Eylül 2022'de yapılacağı açıklandı.

En iyi senaryo ödülünü de "The Lost Daughter" filmini yazıp yöneten ABD'li yönetmen Maggie Gyllenhaal kazandı.

Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne "On The Job: The Missing 8" isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli John Arcilla layık görülürken en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Parallel Mothers" filmindeki rolüyle İspanyol aktris Penelope Cruz aldı.

Festivalde en iyi yönetmene verilen " Gümüş Aslan" ödülüne ise "The Power Of The Dog" filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane Campion layık görüldü.

Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan dünyanın en eski film festivali, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

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