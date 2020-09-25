78 yaşında 3'üncü evliliğini yapmak için duraklara ilan astı - Son Dakika

78 yaşında 3'üncü evliliğini yapmak için duraklara ilan astı

78 yaşında 3'üncü evliliğini yapmak için duraklara ilan astıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Mail Kurt, üçüncü eşini bulmak için otobüs duraklarına ilan astı.

78 yaşında 3'üncü evliliğini yapmak için duraklara ilan astı, System.String[]

78 yaşında 3'üncü evliliğini yapmak için duraklara ilan astı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Mail Kurt, üçüncü eşini bulmak için otobüs duraklarına ilan astı. Gelen 2 adayı beğenmediğini söyleyen Kurt, evleneceğini kadının 50 yaşının altında olmasını istedi.Gölcük Piyalepaşa Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Mail Kurt, üçüncü kez evlenmek istiyor. İki eşinden 8 çocuğu olan Kurt, 'Allah'ın emri ile, peygamberimizin sünneti ile, İmam-ı Azam'ın içtihati ile kendime bir eş arıyorum. Emekliyim, Erzurumluyum. 4 adet dairem var. 1'inde ben oturuyorum, 3 tanesinde kiracı var' ifadelerinin yer aldığı ilanı otobüs duraklarına astı. İlk eşinin 29 yıl evli kaldıktan sonra vefat ettiğini, ikinci eşinin ise 34 yıl evli kaldıktan sonra öldüğünü belirten Kurt, evleneceği kişinin 50 yaşının altında olmasını istiyor.Kendisine uygun bir kadın bulamadığını söyleyen Mail Kurt, 'Evet, evlenmek istiyorum. Nasıl edeyim' Nerede bulayım? Türkiye'de adam başına 5 tane kadın düşüyor. Ama bana yok. Nasıl yapayım? Ben bir tane arkadaş arıyorum. Oturacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Beraber konuşacağız. Bana hizmet edecek. Yazı yazdım. Koydum sağa, sola. Şimdi ben yazıyorum ki, yazdığımla bulayım. Yazılarda bir şey yok ki. Allah'ın emriyle, peygamberimizin sünnetiyle, İmam-ı Azam'ın hissiyatıyla kendime bir eş arıyorum. Emekliyim. 4 tane dairem var. Birinde oturuyorum. 3 tane kiracım var. Mal varlığım bu. Emekliyim, 2 bin 300 TL maaş alıyorum. Bunu yazdım.? dedi.'BENİM ÇOCUKLAR KABUL ETMEDİLER?

Kendisini arayan 2 adayı çocuklarının beğenmediğini belirten Kurt, 'Arayan oldu. 2 kişi geldi. Biri Ankaralıydı, 66 yaşında. Benim çocuklar, 'Baba, bu kadın çok yaşlı' diyerek kabul etmediler. Bir sefer de, Ümraniye'den Karslı biri geldi. O da devamlı yalan söylüyordu. Yalanlardan hoşlanmıyorum. Mevzularım bu. Onun için şimdi yazı yazdım. 8-10 yere koymuşumdur. Bu söylediklerim aynı şekilde o yazılarda var. Gelen kişi 50 yaşından aşağıda olsun. Başka bir şey yok. Allah yaratmış. Bak ne kadar güzel yaratmış. Onun kusurları var ise, dinimize göre biz onu kapatırız.? diye konuştu.


Gölcük, Otobüs, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 78 yaşında 3'üncü evliliğini yapmak için duraklara ilan astı - Son Dakika

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