78 yaşındaki alzaymır hastasından 24 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Çorum'da camiye gitmek için evinden ayrılan ve 24 gündür haber alınamayan 78 yaşındaki alzaymır hastasını arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım'da camiye gitmek için evden ayrıldı. Kayalı'nın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınları, sonuç alamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Alzaymır hastası olan Kayalı'nın cep telefonundaki takip programından son görüldüğü yeri tespit eden ekipler, aramalarını Kırkdilim- Laçin bölgesinde yoğunlaştırdı.

Söz konusu bölgede jandarma komando birlikleri, İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ekiplerince iz takip köpekleriyle yapılan arama çalışmalarından da bir sonuca ulaşılamadı.

İki hafta boyunca bölgede sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadığı için yeni bulgu elde edilene kadar arama çalışmaları sonlandırıldı.

Hacı Osman Kayalı'nın oğlu Uğur Kayalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının hayatından endişe ettiklerini, bulunması için herkesin yardımını beklediklerini söyledi.

Babasının daha önce de kısa süreli kaybolduğunu belirten Kayalı, "Babamın hayatından endişe ediyoruz. Görenlerin insaniyet namına, Allah rızası için en yakın kolluk kuvvetine ya da bize bilgi vermelerini bekliyoruz. Çevre il ve ilçelerde olabileceğini düşüyoruz. Çünkü daha önce kaybolduğunda iki gün yürüyerek Amasya'nın Merzifon ilçesine gitmişti. Polis noktasında görevlilerce tesadüfen bulunmuştu." ifadesini kullandı.

Babasının hastalığı nedeniyle kimseyle konuşmadığını anlatan Kayalı, "Ben kayboldum' demiyor. Gören, duyan, bilgisi olan herkesin yardımı bekliyoruz." dedi.