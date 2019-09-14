Son Dakika Haberleri: 78 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadın, 2 gün sonra bulundu
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78 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadın, 2 gün sonra bulundu

20 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşadığı evden çıktıktan sonra kaybolan alzheimer hastası 78 yaşındaki M.Y., ekiplerin 2 günlük çalışması sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu.

78 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadın, 2 gün sonra bulundu, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşadığı evden çıktıktan sonra kaybolan alzheimer hastası 78 yaşındaki M.Y., ekiplerin 2 günlük çalışması sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, evinden çıktıktan sonra M.Y.'den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşucu Komando Bölük Komutanlığı'na ait timler, AFAD, AKUT, itfaiye ve vatandaşlar arama çalışması başlattı. İz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda M.Y. isimli yaşlı kadın, kaybolduğu noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.


Sağlık durumu iyi görünen M.Y., tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. - MERSİN

Jandarma, Silifke, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
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